Рахмонов вынес вердикт Алмабаеву после яркого финиша в UFC

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал выступление своего сокомандника Асу "Зульфикара" Алмабаева на турнире UFC Fight Night 280, который накануне прошёл в Баку (Азербайджан), передают Vesti.kz.

Алмабаев (24-3) выступил против американца Чарльза Джонсона (19-9). Поединок прошёл в рамках лимита наилегчайшего дивизиона и завершился в третьем раунде, когда Алмабаев заставил соперника сдаться, проведя редкий болевой прием. Для казахстанца этот успех стал третьим подряд в UFC и второй кряду досрочной победой.

Сразу после окончания боя "Зульфикар" обратился к чемпиону наилегчайшего веса Джошуа Вану (17-2), публично бросив ему вызов и выразив готовность побороться за чемпионский титул.

Рахмонов, лично посетивший турнир в Баку, также считает, что его сокомандник готов к бою за пояс.

"Асу очень хорошо выступил. Я рад его победе. Он очень уверенно забрал победу. Я думаю, он готов к бою за титул. Самое главное от него зависит и от того, какая ситуация будет в дивизионе", - приводит слова Рахмонова UFC Eurasia.



Чарльз Джонсон уже имел опыт поединков с представителями Казахстана в UFC. В 2022 году американец раздельным решением судей одолел Жалгаса Жумагулова, а спустя два года оказался сильнее Азата Максума.

Отметим, что на турнире UFC в Баку также выступил еще один казахстанский боец — Бекзат Алмахан, который по итогам трех раундов уступил единогласным решением судей бразильцу Жану Мацумото.

В UFC обратились к Шавкату Рахмонову и Асу Алмабаеву

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!