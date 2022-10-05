Рахмонов вновь обратился к "официанту" из UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:59
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) обратился к американцу Джеффу Нилу (15-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов опубликовал запись в сторис своего Instagram: "Я не виню тебя, что ты сомневаешься в себе, но когда ты собираешься принять бой?" - написал Рахмонов.

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Напомним, что Рахмонов уже обращался к Нилу.

Отметим, что Нил имеет образование по направлению "официант и бармен". На протяжении десяти лет боец работал официантом в одном из заведений, и это продолжалось вплоть до пятого по счету боя в UFC. Сообщалось, что летом 2020-го, в самый разгар пандемии, Джефф снова возвращался на работу в общепит.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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