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Избежавший встречи с Рахмоновым файтер получил бой с экс-соперником Чимаева

Избежавший встречи с Рахмоновым файтер получил бой с экс-соперником Чимаева
©instagram.com/wonderboymma/

Американец Стивен Томпсон (16-6-1), отказавшийся драться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (16-1) узнал соперника и дату следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Следующий поединок Томпсон проведет против другого американца Кевина Холанда, который в последнем бою уступил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву (12-0). Встреча Томпсон - Холланд пройдет 3 декабря в Орландо (США) в рамках турнира UFC Fight Night.

Отметим, что Рахмонов вызывал Томпсона на бой, но получил от него отказ.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат

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