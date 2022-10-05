Избежавший встречи с Рахмоновым файтер получил бой с экс-соперником Чимаева

Американец Стивен Томпсон (16-6-1), отказавшийся драться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (16-1) узнал соперника и дату следующего боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Следующий поединок Томпсон проведет против другого американца Кевина Холанда, который в последнем бою уступил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву (12-0). Встреча Томпсон - Холланд пройдет 3 декабря в Орландо (США) в рамках турнира UFC Fight Night.
Отметим, что Рахмонов вызывал Томпсона на бой, но получил от него отказ.
Реклама