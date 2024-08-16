Рахмонов? UFC объявил два титульных боя

Новости спорта MMA UFC
Вчера 22:47
©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Лучшая бойцовская лига мира объявила два титульных боя, которые состоятся в рамках номерного турнира UFC 307 5 октября в США, передают Vesti.kz.

Бразильский чемпион полутяжелого веса Алекс Перейра подерется с американцем Халилом Раунтри, восьмым номером дивизиона.

Американская чемпионка женского легчайшего веса Ракель Пеннингтон будет защищать свой титул против соотечественницы и первого номера рейтинга Джулианны Пеньи.

Ранее казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов посредством соцсетей изъявил желание встретиться с американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом. Последний новый чемпион полусреднего веса и со своей стороны не стал уклоняться от вызова казахстанца, подробности - тут. Если их стороны договорятся об очном поединке, то он скорее всего состоится в конце октября.

Мухаммад завоевал пояс благодаря победе над британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC, состоявшемся 27 июля 2024 года в Манчестере.

Рахмонов, занимающий третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, не выходил в октагон с 16 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.

Метки:
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