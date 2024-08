Шавкат Рахмонов "получил" бой с чемпионом UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) и чемпион лучшей лиги мира американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3), похоже, договорились об очном поединке, передают Vesti.kz.

Казахстанец обратился к Мухаммаду:

Remember the name of your next opponent @bullyb170 👊🏼 pic.twitter.com/9sLDTRHOrg