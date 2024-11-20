Рахмонов сделал заявление перед боем в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) опубликовал пост в соцсетях перед возвращением в октагон, передают Vesti.kz.

"Номад идет за следующей победой", - говорится в его сообщении в Instagram.

Рахмонов вернется в октагон в рамках турнира UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (США), когда в соглавном событии встретится с непобежденным ирландцем Иэном Мачадо Гэрри (15-0). Поединок будет рассчитан на пять раундов.

Рахмонов не бился с декабря 2023-го, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-8-1).

В рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает третье место, Гэрри - седьмое. Чемпионом дивизиона является Белал Мухаммад (24-3), с которым у казахстанца сорвался главный бой на UFC 310 из-за проблем со здоровьем у американца палестинского происхождения. Его решился заменить Гэрри.