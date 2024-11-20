Бразилия избежала домашнего фиаско в отборе ЧМ-2026 по футболу
©cbf.com.br
Футболисты сборной Бразилии сумели избежать поражения в матче с Уругваем в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.
Футболисты сборной Бразилии сумели избежать поражения в матче с Уругваем в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.
Встреча 12-го тура состоялась в бразильском Сальвадоре и закончилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Федерико Вальверде на 55-й минуте. Хозяева поля отыгрались стараниями Жерсона Сантоса на 62-й.
Уругвай с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице, а Бразилия с 18 баллами находится на пятом месте из десяти.
Отметим, что Южной Америке было предоставлено шесть прямых путевок на чемпионат мира, и еще одна команда с седьмого места поборется за право участия в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.
Месси с рекордом принес Аргентине победу в отборе на ЧМ-2026: не устояло достижение Марадоны
Реклама