Бразилия избежала домашнего фиаско в отборе ЧМ-2026 по футболу

Футболисты сборной Бразилии сумели избежать поражения в матче с Уругваем в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча 12-го тура состоялась в бразильском Сальвадоре и закончилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Федерико Вальверде на 55-й минуте. Хозяева поля отыгрались стараниями Жерсона Сантоса на 62-й.

Уругвай с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице, а Бразилия с 18 баллами находится на пятом месте из десяти.

Отметим, что Южной Америке было предоставлено шесть прямых путевок на чемпионат мира, и еще одна команда с седьмого места поборется за право участия в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

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