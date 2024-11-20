Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 09:46
 

Бразилия избежала домашнего фиаско в отборе ЧМ-2026 по футболу

  Комментарии

Поделиться
Бразилия избежала домашнего фиаско в отборе ЧМ-2026 по футболу ©cbf.com.br

Футболисты сборной Бразилии сумели избежать поражения в матче с Уругваем в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футболисты сборной Бразилии сумели избежать поражения в матче с Уругваем в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча 12-го тура состоялась в бразильском Сальвадоре и закончилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Федерико Вальверде на 55-й минуте. Хозяева поля отыгрались стараниями Жерсона Сантоса на 62-й.

Уругвай с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице, а Бразилия с 18 баллами находится на пятом месте из десяти.


Отметим, что Южной Америке было предоставлено шесть прямых путевок на чемпионат мира, и еще одна команда с седьмого места поборется за право участия в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

Месси с рекордом принес Аргентине победу в отборе на ЧМ-2026: не устояло достижение Марадоны

Бразилия Уругвай Чемпионат мира по футболу Футбол

Реклама

Живи спортом!