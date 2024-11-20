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Месси с рекордом принес Аргентине победу в отборе на ЧМ-2026: не устояло достижение Марадоны

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Месси с рекордом принес Аргентине победу в отборе на ЧМ-2026: не устояло достижение Марадоны ©x.com/Argentina

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Перу в матче 12-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026, передают Vesti.kz.

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Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Перу в матче 12-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Эстадио Альберто Хакинто Армандо" в Буэнос-Айресе (Аргентина) и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в игре на 53-й минуте забил форвард Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Лионель Месси.

Данная передача стала для Месси 58-й в национальной команде, что является повторением рекорда по этому показателю среди всех футболистов сборных в истории. Столько же голевых передач сделал американский футболист Лэндон Донован в составе сборной США.

В то же время Мартинес повторил достижение легендарного Диего Марадоны по количеству голов за сборную Аргентины. Форвард "Интера" забил 32-й мяч.

Добавим, что Аргентина набрала 25 очков и упрочила лидерство в отборочной группе. Перу (7) идет на последнем месте.

Месси Лионель Аргентина Футбол Чемпионат мира по футболу

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