Месси с рекордом принес Аргентине победу в отборе на ЧМ-2026: не устояло достижение Марадоны

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Перу в матче 12-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Эстадио Альберто Хакинто Армандо" в Буэнос-Айресе (Аргентина) и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в игре на 53-й минуте забил форвард Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Лионель Месси.

Данная передача стала для Месси 58-й в национальной команде, что является повторением рекорда по этому показателю среди всех футболистов сборных в истории. Столько же голевых передач сделал американский футболист Лэндон Донован в составе сборной США.

В то же время Мартинес повторил достижение легендарного Диего Марадоны по количеству голов за сборную Аргентины. Форвард "Интера" забил 32-й мяч.

#SelecciónMayor



🔝Lautaro Martínez, el quinto máximo goleador de la historia de la Selección @Argentina 🇦🇷 junto a Diego Armando Maradona ⚽️ pic.twitter.com/TK7K5oWOsl — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 20, 2024

Добавим, что Аргентина набрала 25 очков и упрочила лидерство в отборочной группе. Перу (7) идет на последнем месте.