Рахмонов невыгоден UFC? Как это возможно при 18-0 и зрелищном стиле

Автор: Димаш Тулегенов

Топовый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) вновь активизировался в соцсетях. Есть ощущение, что Номад понял высокую вероятность того, что титульный бой против Белала Мухаммада (24-3-0-1) может достаться не ему, а экс-чемпиону из Нигерии Камару Усману (20-4). Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему Рахмонов все еще не очень выгоден для лучшей лиги мира.

Сегодня Рахмонов обратился к общественности в социальной сети X. Он отметил, что заслуживает бой за титул куда больше, чем идущий на серии из трех поражений Усман:

"Рекорд 18-0 со 100 процентами досрочных побед или 0-3 в последних трех боях? Я думаю, не должно быть никаких вопросов, кто следующим подерется за титул", - написал он.

Ввиду того, что Рахмонов не делал никаких заявлений больше трех недель, с того момента, как Мухаммад только отобрал пояс у британца Леона Эдвардса (22-4-0-1), создается ощущение, что казахстанец не сомневался, что получит бой следующим. Во-первых, такое обещание давал сам Мухаммад, а во-вторых, ни у кого в топе нет такой статистики, как у него.

Но дальнейшие переменчивые настроения новоиспеченного чемпиона, который говорил то о Шавкате, то об Усмане, заставили Рахмонова сомневаться. Более того, между Белалом и Камару завязался настоящий трешток-обмен в соцсетях, и это уже можно расценивать как раскрутку очного поединка.

"Украдут" бой за титул? Рахмонов допускает ошибку и может лишиться титульника в UFC



Теперь 29-летний Рахмонов уже не так уверен в том, что Белал сдержит слово, и ему приходится делать новые заявления, чтобы титульник окончательно не отошел к Усману из-за его активности в медиа.

Более того, Шавкату нужно понимать, что для UFC в данном случае он не очень выгоден. Мухаммад представляет сразу две большие державы с точки зрения фан-базы - США и Ближний Восток. В Америке он живет, и его там хорошо знают, пусть и не все любят. А на Ближнем Востоке и мусульманских странах в целом он настоящая звезда, так как является первым арабским чемпионом в истории UFC.

Рахмонов тоже исповедует Ислам, но он не заявляет об этом так часто и так громко, как Белал. Поэтому даже в условных Эмиратах фан-база Мухаммада выше, тем более он выходит на бои с флагом Палестины.



В UFC, несмотря на критику Белала из-за скучных бойцов, это прекрасно понимают. Они знают, как много людей в США и особенно на Ближнем Востоке будут смотреть турниры и поединки именно ради Мухаммада. И если терять такого чемпиона, то желательно в бою с другим спортсменом, кто может "возместить" потери своей фан-базой.

Усман является как раз таким человеком. У него полно фанатов по всему миру. За него болеют и в Америке, и в Африке, и на других континентах. Более того, они с Мухаммадом являются англоязычниками, поэтому способны продавать бои и устраивать шоу в мире UFC.

Если же чемпионский бой отойдет к Шавкату, и он заберет пояс, то UFC сильно просядет. Во-первых, Шавкат не говорит по-английски и все еще не раскрытая для американцев личность (самый важный рынок для них - именно американский). Во-вторых, в придачу к языку, Рахмонов из страны, где проживает всего 20 миллионов человек. Это в 10 раз меньше, чем в Бразилии, откуда уже были и есть чемпионы без английского языка (их огромная аудитория компенсирует UFC незнание спортсменами языка).

В-третьих, в Казахстане нет аудитории, которая готова платить. Если во многих западных странах люди готовы платить за просмотр контента, покупать трансляции и подписки, то в странах СНГ это пока слабо развито. Большинству любителей боев легче поискать "пиратскую" трансляцию в Интернете с низким качеством, чтобы не платить относительно небольшую сумму (в США цены выше в огромное количество раз).

Все это может влиять на внутреннее нежелание UFC торопиться с предоставлением Рахмонову титульного шанса. Как спортсмен Шавкат устраивает лигу полностью. Он непобежденный, у него невероятная статистика и 100 процентов финишей. Но UFC - это не только спорт, но и шоу с бизнес-индустрией.

Если UFC потеряет чемпиона Мухаммада, не получит вместо него Усмана, зато вручит пояс Рахмонову, то точно проиграет с точки зрения шоу и бизнеса. Но самое интересное, что Шавката в принципе не очень интересуют эти составляющие, и ему куда важнее добиться своих спортивных целей, а именно - стать чемпионом UFC. Поэтому он не очень активен в медиа и предпочитает больше молчать.

Пока нам предстоит ждать официальных новостей и следить за всем происходящим в верхушке полусреднего веса. Но если UFC не дадут Рахмонову титульный шанс, то многое можно будет объяснить доводами, расписанными выше. Кроме того, UFC будет невыгодно иметь сразу несколько чемпионов из стран СНГ. К текущему моменту там уже есть Ислам Махачев (26-1), а вскоре могут добавиться еще несколько файтеров, среди которых Рахмонов, полутяжеловес Магомед Анкалаев (18-1-1-1), полулегковес Мовсар Евлоев (18-0), боец легчайшего дивизиона Умар Нурмагомедов (18-0) и не только.

Поэтому нужно понимать, что UFC - большая бизнес-индустрия, и тут многое делается исходя из перспектив получить больше выгоды. Пока Казахстан не входит в список основных стран, через которые американская организация смогла бы продвигать свой проект и получать огромный выхлоп.