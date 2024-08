Шавкат Рахмонов заявил права на титул UFC и привел аргумент

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) высказался о праве сразится за чемпионский пояс в полусреднем весе UFC, сообщают Vesti.kz. Третий номер дивизиона сравнил свою серию с серией Камару Усмана (20-4), который занимает вторую строчку рейтинга.

18-0 with 100% finishes or 0-3 in the last three fights. I think there should be no question who fights next for the title 🤫