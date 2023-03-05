"Рахмонов – молодец, выдержал". Казахстанский боец UFC оценил победу Шавката

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:21
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Казахстанский боец Сергей Морозов высказался о победе Шавката Рахмонова (17-0) над американцем Джеффом Нилом (15-7) на турнире UFC 285, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанец победил удушающим приемом в третьем раунде.

"Если, честно, не смотрел турнир, был занят. Посмотрел нарезку боя. Я до матча говорил, что Нил очень силен на руках, у него хороший бокс. Пару раз он потряс Шавката, но Рахмонов – молодец, выдержал и сделал то, что должен был сделать. Рад за него. Это большая победа, думаю, что он увеличил свой шанс на бой за титул. Буду рад его видеть чемпионом", - цитирует Морозова Sports.ru.

Отметим, что их противостояние было признано лучшим поединком UFC 285, за что им причитается бонус в 50 тысяч долларов. Однако Рахмонов получит все 100 000 долларов, так как Нил не сделал вес.

Итого, Рахмонов за пятый бой в UFC заработал 191 500 долларов (82,5 миллиона тенге).

Добавим, что для Номада это 17-я победа в 17 в поединках за карьеру в ММА. Все свои бои Рахмонов завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.

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Метки:
Морозов Сергей UFC Рахмонов Шавкат Казахстан

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