Рахмонов? Колби Ковингтон выбрал желаемых соперников на следующий бой

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон (21-6) поделился своими мыслями о дальнейшей карьере после досрочного поражения от соотечественника Хоакина Бакли (17-5), сообщают Vesti.kz.

"Я хочу выступать в крупнейших боях. Кто бы это ни был, решение примет Хантер Кэмпбелл (матчмейкер UFC), он тот, кто называет место. Он примет решение.

Есть пара парней… Пэдди Пимблетт всегда был вариантом, у него большое имя, и он говорил обо мне, так что я был бы рад все устроить. Майкл Чендлер всегда был вариантом, он тоже болтал. Гилберт Бернс… Мне сказали, что он завершил карьеру", - сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.