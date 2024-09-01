Рахмонов жестко ответил чемпиону UFC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов отреагировал на замечание чемпиона UFC в полуcреднем весе Белала Мухаммада, передает Vesti.kz.

Ранее "Номад" рассказал, что им предложили выступить в октябрьском турнире UFC 307. По словам Шавката, он согласился на этот бой, но Белал ответил отказом.

"Это я неактивный? Ору! Я в любом случае пока еще на отстранении после проведенного поединка. А Шавкат и вовсе не дрался с 2023 года. Думаю, было бы правильно, если бы Шавкат и Усман в очной схватке определили реального претендента номер один", - заявил ранее Мухаммад. "У тебя избирательная память или ты просто забыл, что не дрался 14 месяцев, прежде чем сразиться за пояс?" - возразил Рахмонов на своей странице в X.

Напомним, Мухаммад завоевал титул UFC 27 июля, когда судейским решением победил Леона Эдвардса (22-4) и отобрал его у британца.

Рахмонов последний раз дрался в декабре прошлого года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1). Казахстанец занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC.