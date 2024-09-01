Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 23:04
 

Названа точная дата возвращения Месси на поле

  Комментарии

Поделиться
Названа точная дата возвращения Месси на поле ©twitter.com/InterMiamiCF

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о состоянии звездного нападающего Лионеля Месси, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Поделиться

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино высказался о состоянии звездного нападающего Лионеля Месси, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Как известно, аргентинец травмировался в июльском финале Кубка Америки.

"Лео справляется хорошо. Он уже проводил время в общей группе. С учетом того времени, которое он мог провести на поле в прошедшем матче, мы посчитали, что лучше подождать 15 дней. Решили, что так будет лучше. Поэтому мы ожидаем увидеть его на поле в следующем матче с "Филадельфией", - сказал Мартино.

"Интер Майами" и "Филадельфия" сыграют в ночь с 14 на 15 сентября.

Напомним, что за "Интер Майами" аргентинец играет с лета 2023 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.
 
В текущем розыгрыше МЛС аргентинец провел 12 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал девять ассистов.

Месси Лионель Футбол США

Реклама

Живи спортом!