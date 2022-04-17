Рахмонов? Хамзату Чимаеву подобрали соперников в UFC

Тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева (11-0) Андреас Майкл назвал желаемых соперников для своего подопечного, сообщает "Чемпионат".

"Я думаю, сначала Колби Ковингтон, а затем Камару Усман. Мы готовы сражаться с лучшими. Это очень интересный сценарий. Мы должны продолжать сражаться с лучшими", - заявил он.

Напомним, на UFC 273 Чимаев победил бразильца Гилберта Бернса.

После этой победы Чимаев поднялся в рейтинге UFC. До поединка Хамзат был 11-м номером полусреднего веса, тогда как Бернс занимал вторую строчку.

Теперь же Чимаев расположился на третьей позиции в рейтинге, а Бернс, опустившийся на две строчки, стал четвертым.

Напомним, что ранее стало известно о возможном бое Чимаева с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Оба бойца поучаствовали в перепалке в соцсетях.

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