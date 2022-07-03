Рахмонов? Чимаев выбрал соперника и показал его Дане Уайту

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выбрал себе соперника, сообщают Vesti.kz.

В своем твиттере он разместил видео бразильца Алекса Перейры, который на турнире UFC 276 победил американца Шона Стрикленда, и отметил главу UFC Дану Уайта.

"Я хочу подраться с этим парнем, Дана. Давай сделаем это", - написал Чимаев.

Отметим, что болельщики тем временем ждут, что соперником Чимаева станет казахстанец Шавкат Рахмонов, с которым у них возникла перепалка.

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