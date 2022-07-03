Нерейтинговый боец UFC жестко нокаутировал соперника из топ-5

34-летний бразильский средневес Алекс Перейра (6-1) одержал третью победу в UFC. Это случилось на номерном турнире UFC 276, который проходит сейчас в Лас-Вегасе (Невада, США), передают Vesti.kz.

Соперником Алекса в главном карде турнира был четвертый номер рейтинга американец Шон Стриклэнд (25-3). Бой закончился в середине первой пятиминутки жестким нокаутом в исполнении Перейры.

После своей победы бразилец заявил, что готов отобрать титул у чемпиона этого веса. Отметим, что Перейра - известный кикбоксер, бывший чемпионв двух весовых категориях. По правилам кикбоксинга он дважды дрался с Адесаньей и оба раза победил, причем один раз - нокаутом.

Напомним, что сам Адесанья возглавит турнир UFC 276 - он подерется с Джаредом Каннониром из США.

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