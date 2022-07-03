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Бой звезды UFC был признан несостоявшимся

Бой звезды UFC был признан несостоявшимся
©UFC

Поединок главного карда турнира UFC 276 в легчайшем весе между американцем Шоном О'Мэлли (15-1-0-1) и бразильцем Педро Муньосом (19-7-0-2) был признан несостоявшимся, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой между 27-летним Шоном и 35-летним Педро был остановлен во втором раунде после того, как американец неумышленно ткнул соперника в глаз. Рефери дал бразильцу время на восстановление, а в клетке также появился врач, но в итоге Муньос был не в состоянии драться дальше.

Отметим, что в первом раунде также произошла вынужденная остановка - тогда О'Мэлли попал сопернику в пах.

В настоящее время Муньос занимает девятое место в рейтинге легчайшего веса UFC, а О'Мэлли, являющийся одной из звезд промоушена, располагается на 13-й позиции.

Ранее на этом же турнире проиграл и объявил о завершении карьеры легендарный боец из США.

 

 

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Метки:
MMA UFC США Лас-Вегас Бразилия

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