Легендарный боец UFC завершил карьеру после шестого поражения подряд

Бывший претендент на пояс UFC американец Дональд Серроне (36-17-0-2), более известный по прозвищу "Ковбой", потерпел шестое поражение кряду и принял решение завершить карьеру. Это произошло на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщают Vesti.kz.

В рамках предварительного карда ивента соперником 39-летнего "Ковбоя" был другой американский ветеран - 38-летний Джим Миллер (34-16-0-1). Противостояние завершилось во втором раунде победой Миллера сабмишеном (удушение гильотиной).

Это был 38-й бой Серроне только в UFC, и второй против Миллера. Их первый поединок прошел в 2014 году, и тогда во втором раунде нокаутом победил Дональд.

После окончания боя "Ковбой", проигравший в шестой раз подряд, оставил перчатки в своей ковбойской шляпе и объявил о завершении карьеры. Самым большим моментом в карьере был титульный поединок в декабре 2015-го, когда американец проиграл Рафаэлю Дос Аньосу.

Свою последнюю победу он одержал в мае 2019-го, после чего проиграл Тони Фергюсону, Джастину Гэтжи, Конору МакГрегору, Энтони Петтису, Алексу Мороно и Миллеру.

Что касается Миллера, то он стал рекордсменом UFC - теперь у него 24 победы в промоушене, и столько же нет ни у кого. Сейчас ветеран идет на серии из трех выигрышей.

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