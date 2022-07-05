Рахмонов? Чимаев узнал дату следующего боя в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев узнал дату следующего поединка, сообщают Vesti.kz. По информации телеграм-канала "Игорь, как дела?", бой пройдет в октябре.

Ранее Чимаев выбрал себе желаемого соперника, а казахстанец Шавкат Рахмонов объявил о планах на конец 2022 года.

"Думаю, что Хамзат Чимаев проведет следующий бой на турнире UFC в Абу-Даби 22 октября. Как думаете, кто будет соперником? В США Хамзат пока не может проводить бои, нет визы", - пишет источник.

Чемпион UFC высказался об угрозе от Шавката Рахмонова

Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":