Рахмонов? Чимаев выбрал соперника и показал его Дане Уайту

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выбрал себе соперника, сообщают Vesti.kz.

В своем твиттере он разместил видео бразильца Алекса Перейры, который на турнире UFC 276 победил американца Шона Стрикленда, и отметил главу UFC Дану Уайта.

"Я хочу подраться с этим парнем, Дана. Давай сделаем это", - написал Чимаев.

I’m want to fight with this guy @ufc @danawhite let’s make it 👊🏼💥 https://t.co/ao2fKbLCqq