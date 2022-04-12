Рахмонов? Чимаев назвал новых соперников в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (11-0) обратился к бойцам UFC после недавней победы над Гилбертом Бернсом (20-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кто следующий?" - написал Чимаев в своем Twitter, упомянув чемпиона полусреднего веса Камару Усмана, а также Колби Ковингтона и Леона Эдвардса, занимающих первое и третье место в этом дивизионе соответственно.

Напомним, Чимаев одолел Бернса, занимающего второе место в рейтинге полусреднего веса на турнире UFC 273.

Теперь соперником шведа называют бойца из Казахстана Шавката Рахмонова. Ранее оба файтера вступили в словесную перепалку.

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