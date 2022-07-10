Рафаэль Физиев после мощной победы в UFC бросил неожиданный вызов

©instagram.com/ufcrussia
Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:41

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев после своей досрочной победы на турнире UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США) бросил вызов звезде тенниса Рафаэлю Надалю, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном бою шоу он победил своего тезку - известного бразильца и экс-чемпиона промоушена Рафаэля Дос Аньоса, нокаутировав его в пятом раунде, за что получил бонус от UFC. Видео поединка можно посмотреть здесь

"Рафаэль Надаль, где он? Я могу побить его в его виде спорта тоже", - пошутил Физиев сразу после боя.

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
MMA UFC
0
Сегодня 11:41
© 2008 - 2022 ТОО «EML»