Уроженец Казахстана получил 50 тысяч долларов в качестве бонуса от UFC

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, благодаря своей досрочной досрочной победе, стал обладателем бонуса от UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его мастерство в поединке против известного бразильца, экс-чемпиона промоушена Рафаэля Дос Аньоса, которого он нокаутировал в начале пятого раунда на турнире UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США), признано "Лучшим выступлением вечера". За это Физиев получит 50 тысяч долларов.

Напомним, что уроженец Казахстана продлил свою победную серию в UFC до шести поединков. Видео нокаута можно посмотреть здесь.

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