Прямая трансляция второго боя в UFC казахстанца Шавката Рахмонова

В ночь на воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир самого популярного ММА-промоушена мира - UFC Vegas 30. В его рамках состоится 13 поединков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Самое интересное для казахстанцев начнется в шестой схватке прелимов - это бой между Шавкатом Рахмоновым (13-0) и Мишелом Празересом (26-3). Битва непобежденного проспекта из Казахстана и опытного мастера джиу-джитсу из Бразилии начнется ориентировочно в 01:00 по времени Нур-Султана. Сам же предварительный кард возьмет свое начало еще в 23:00.

Посмотреть поединок Шавката и остальных бойцов можно будет по подписке UFC Fight Pass. Альтернативный вариант - приобрести подписку на телеканал UFC ТВ через платформу TV-Com.

Более подробно о сопернике Рахмонова можно прочитать здесь. Полностью с кардом и составом участников можно ознакомиться по этой ссылке.

Накануне казахстанец сделал вес перед вторым боем в лиге и провел дуэль взглядов с соперником. В UFC он дебютировал в октябре прошлого года, в первом раунде задушив другого опытного бразильца Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!