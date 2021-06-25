Шавкат Рахмонов сделал вес перед вторым боем в UFC

Казахстанский проспект Шавкат Рахмонов (13-0) прошел обязательную процедуру взвешивания перед вторым поединком в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он успешно уложился в лимит полусреднего веса до 77,1 килограмма.
В октагон казахстанец выйдет в ночь на воскресенье, 27 июня. Бой состоится ориентировочно в 01:00 по времени Нур-Султана. Противостоять ему будет бразилец Мишел Празерес (26-3).
Полностью с кардом, составом участников и информацией о прямой трансляции турнира можно ознакомиться здесь.
Напомним, что Рахмонов дебютировал в UFC в октябре прошлого года, в первом раунде задушив другого опытного бразильца Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2).
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