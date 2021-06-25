Рахмонов провел дуэль взглядов с бразильским файтером перед вторым боем в UFC

Казахстанский проспект Шавкат Рахмонов (13-0) провел дуэль взглядов с бразильцем Мишелом Празересом (26-3) перед вторым боем в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок пройдет в ночь на воскресенье, 27 июня. И начнется ориентировочно в 01:00 по времени Нур-Султана. Накануне казахстанец успешно прошел обязательную процедуру взвешивания.
Полностью с кардом, составом участников и информацией о прямой трансляции турнира можно ознакомиться здесь.
Напомним, что Рахмонов дебютировал в UFC в октябре прошлого года, в первом раунде задушив другого опытного бразильца Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2).
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!