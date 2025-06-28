Прямая трансляция UFC 317: где и во сколько смотреть бой Топурия - Оливейра?

В ночь с 28 на 29 июня, в Лас-Вегасе (Невада, США), состоится бойцовский турнир UFC 317. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции этого события.

Продолжение • Звездный боец казахстанского менеджера предложил сумасшедшую идею UFC

Всего в рамках ивента пройдет 11 поединков. Ранние прелимы начнутся в 04:00 по казахстанскому времени, прелимы - в 05:00, главный кард - в 07:00.

Зрителей ждут два титульных поединка - в легком весе между Илией Топурией (16-0) и Чарльзом Оливейрой (35-10-0-1), а также в наилегчайшем - между Алешандре Пантожей (29-5) и Каем Кара-Франсом (25-11-0-2).





Кард турнира UFC 317 с временем начала боя:

Ранние прелимы:

04:00, тяжелый вес (93+): Джоната Диниз (Бразилия, 8-1) - Элвин Хайнс (США, 7-0)

04:30, полусредний вес (77): Нико Прайс (США, 16-8-0-2) - Джейкоб Смит (США, 10-0)

Прелимы:

05:00, легкий вес (70): Терренс Маккинни (США, 16-7) - Вячеслав Борщев (Россия, 8-5-1)

05:30, наилегчайший вес (57): Вивиан Араужо (Бразилия, 13-6) - Трейси Кортез (США, 11-2)

06:00, полулегкий вес (66): Хайдер Амил (США, 11-0) - Хосе Дельгадо (США, 9-1)

06:30, средний вес (84): Джек Херманссон (Норвегия, 24-8) - Грегори Родригес (Бразилия, 16-6)

Главный кард:

07:00, легчайший вес (61): Пэйтон Тэлботт (США, 9-1) - Фелипе Лима (Бразилия, 14-1)

07:30, легкий вес (70): Бенеил Дариуш (США, 22-6-1) - Ренато Мойкано (Бразилия, 20-6-1)

08:00, наилегчайший вес (57): Брэндон Ройвал (США, 17-7) - Джошуа Ван (Мьянма, 14-2)

08:30, наилегчайший вес (57): Алешандре Пантожа (Бразилия, 29-5) - Кай Кара-Франс (Новая Зеландия, 25-11-0-2)

09:00, легкий вес (70): Илия Топурия (Грузия, 16-0) - Чарльз Оливейра (Бразилия, 35-10-0-1).

Прямая трансляция турнира UFC 317

Посмотреть ивент можно будет несколькими путями:

В официальном приложении UFC Fight Pass по подписке (турнир целиком - с 04:00);В эфире телеканала "Матч! Боец" (турнир целиком - с 04:00);В эфире телеканала "Матч ТВ" (прелимы и главный кард - с 05:00);В приложении Setanta Sports по подписке (прелимы и главный кард - с 05:00);В эфире телеканала Setanta Sports 1 (только главный кард - с 07:00);В разделе "Спорт" в приложении "Кинопоиск" по подписке (только главный кард - с 07:00).

Отметим, что сегодня у фанатов ММА будет большой выбор:

Жумагулов привезет в Казахстан титул зарубежной лиги? Прямая трансляция из Германии

Прямая трансляция турнира ММА с боем Рахмонова и громкими поединками казахстанцев

Турнир по ММА с битвой Казахстан - Узбекистан за пояс. Где смотреть прямую трансляцию?