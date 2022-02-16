Турнир по ММА с битвой Казахстан - Узбекистан за пояс. Где смотреть прямую трансляцию?

Сегодня, 28 июня, в Семее состоится бойцовский турнир NAIZA 74. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции события.
Ивент начнется в 16:00 по казахстанскому времени. Семь боев пройдет в рамках прелимов, а еще пять - в главном карде.
Выделяются три главных боя:
- Титульное противостояние за вакантный пояс чемпиона в легком весе между представителями Казахстана Тимуром Серикулы (5-2) и Тамирланом Саралаповым (7-0);
- Громкий бой в той же весовой категории между иранцем Мохаммадом Хейбати (5-4) и казахстанцем Санжаром Тажиевым (3-3);
- Титульный бой между казахстанским чемпионом легчайшего веса Дастаном Амангельды (8-1) и претендентом из Узбекистана Хусанбоем Исохожаевым (5-2).
В прямом эфире бои этого турнира можно будет посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan (начнут показывать с 18:00). Целиком ивент можно будет посмотреть на сайте лиги по подписке.
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Фото: NAIZA©️
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