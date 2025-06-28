Звездный боец казахстанского менеджера предложил сумасшедшую идею UFC

Первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян (22-3) успешно сделал вес в качестве запасного на главный бой турнира UFC 317. Теперь 28-летний файтер предложил выступить в той же роли на следующем крупном ивенте, сообщают Vesti.kz.

Царукян был запасным вариантом на тот случай, если кто-то из пары Илия Топурия (16-0) - Чарльз Оливейра (35-10-0-1) снимется с поединка. Он, как и Илия с Чарльзом, успешно прошел церемонию взвешивания.

Как сообщает Sport24.ru, во время этой церемонии Арман изъявил желание таким же образом страховать главное событие турнира UFC 318, где в главном бою встретятся звездные легковесы Макс Холлоуэй (26-8) и Дастин Порье (30-9-0-1).

Стоит отметить, что интересы Царукяна в UFC представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов. Сам боец идет на серии из четырех побед кряду.

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