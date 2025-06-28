Рахмонов? Появилась информация о топовом бое в полусреднем весе UFC

Ирландский боец UFC Иан Гэрри (16-1) заявил, что хочет схлестнуться с бывшим чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом (24-4). По словам Гэрри, он чувствует себя в отличной форме и готов принять серьезный вызов, сообщают Vesti.kz.

"Я дал согласие официально на бой как с Белалом, так и с Брэди. На этой неделе постараюсь встретиться с UFC и все организовать", - сказал Гэрри на YouTube-канале Ариэля Хельвани.

Гэрри уверенно вернулся в победный ритм в апреле 2025 года, когда разобрался с Карлосом Пратесом (21-7) единогласным решением судей, тем самым реабилитировавшись за свое первое поражение - от казахстанца Шавката Рахмонова (19-0).

Что касается Мухаммада, то он уступил титул в мае 2025-го, проиграв Джеку Делле Маддалене (18-2) в ожесточенной битве - тоже по очкам.