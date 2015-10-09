Канело оценил возможность боя с экс-чемпионом UFC

Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО), абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, прокомментировал возможность поединка с экс-чемпионом UFC Ильей Топурией (16-0), который в последнее время активно проявляет интерес к боксу, сообщают Vesti.kz.

"Я никогда не видел, чтобы он дрался на протяжении всего боя, но я действительно его очень люблю и уважаю", - приводит слова Альвареса портал Championship Rounds в социальной сети.

Тем временем Топурия уже готовится к своему следующему выходу в октагон - в ночь с 28 на 29 июня он возглавит турнир UFC 317 в Лас-Вегасе. Его соперником станет бывший чемпион легкого дивизиона Чарльз Оливейра.

Канело тоже не сидит без дела - 13 сентября он выйдет на ринг против грозного Терренса Кроуфорда, экс-абсолюта в двух весовых категориях.