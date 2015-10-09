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Брутальным нокаутом обернулся бой Рахмонова на турнире с двумя казахстанцами

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Брутальным нокаутом обернулся бой Рахмонова на турнире с двумя казахстанцами ©depositphotos.com/PastaSevenSeven

Боец из Таджикистана Осимхон Рахмонов (11-4) провел поединок на турнире по смешанным единоборствам ACA 188, который проходит в Сочи (Россия), сообщают Vesti.kz.

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Боец из Таджикистана Осимхон Рахмонов (11-4) провел поединок на турнире по смешанным единоборствам ACA 188, который проходит в Сочи (Россия), сообщают Vesti.kz.

Рахмонов в легчайшем весе противостоял Гоге Шаматаве (22-12). Трехраундовый бой не продлился всю дистанцию - во втором раунде таджикистанец нокаутировал соперника.

После этого боя на счету Рахмонова 12 побед в октагоне. У Шаматавы 13 поражений.

Отметим, что на этом турнире сегодня, выступят казахстанские бойцы Артем Резников (25-9), который выйдет против Дауда Шайхаева (16-5-1). Асылжан Бакытжанулы сойдется с Григором Матевосяном (13-5).


 

 

 

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