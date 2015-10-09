В первом раунде завершился громкий бой Резникова на турнире MMA

Казахстанский боец Артем Резников (22-9) уступил на турнире Absolute Championship Akhmat - ACA 188 в Сочи (Россия), сообщают Vesti.kz.

Соперником Резникова в легком весе был российский боец Дауд Шайхаев (17-5). Шайхаев - провалил церемонию взвешивания за день до боя. Он будет оштрафован лигой АСА.

Поединок завершился победой Шайхаева удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, Резников потерпел десятое поражение в карьере. В лиге АСА у него шесть побед и четыре поражения с 2019 года.