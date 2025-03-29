Ближайшей ночью, с 29 на 30 марта, в Мехико (Мексика) состоится турнир UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, где можно посмотреть поединки.

Главным поединком этого ивента станет бой в наилегчайшем весе между экс-чемпионом из Мексики Брэндоном Морено (22-8-2) и бывшим претендентом на титул австралийцем Стивом Эрцегом (12-3).

Предварительный кард ивента начнется в 01:00 по казахстанскому времени, а главный кард стартует в 04:00. Ориентировочное время начала поединка Морено - Эрцег - 06:30 по Астане.





Предстоящий турнир UFC можно будет посмотреть на ТВ:На телеканале Setanta Sports 2 (только главный кард - с 04:00);На телеканале "Матч ТВ" (только главный кард - с 04:00);На телеканале "Матч! Боец" (целиком - с 01:00);А также по платным подпискам:В приложении UFC Fight Pass (целиком - с 01:00);В приложении Setanta Sports (с третьего боя прелимов - с 02:00);В приложении "Кинопоиск" в разделе "Спорт" (только главный кард - с 04:00).

Напомним, что 29-летний Эрцег изначально должен был биться 1 марта с казахстанцем Асу Алмабаевым (21-3). Однако за месяц до этой даты Эрцегу сменили оппонента и поставили его в мэйн-ивент турнира в Мексике против Морено, а Асу в итоге подрался с Манелом Капе (21-7), которому досрочно проиграл.

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