Прямая трансляция пятого боя казахстанца Дамира Исмагулова в UFC

Завтра, 19 июня, казахстанец Дамир Исмагулов (23-1) проведет пятый бой в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Исмагулова на турнире UFC on ESPN 37 в Остине (Техас, США) станет Гурам Кутателадзе (12-2). Начало поединка - ориентировочно в 05:30 по времени Нур-Султана.

Накануне бойцы успешно прошли процедуру взвешивания.

Бой будет показан на телеканалах "Матч Боец" и "Матч ТВ", а также трансляция будет доступна по платной подписке на UFC Fight Pass.

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Добавим, что 31-летний Исмагулов впервые проведет бой в главном карде события: он одержал четыре победы в UFC.