"Жесткий". Исмагулов - о сопернике, прозвище "Казах" и "долге" в UFC

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов ближайший бой проведет 19 июня против шведско-грузинского файтера Гурама Кутателадзе. В преддверии поединка он в интервью "РБ Спорт" рассказал, что изменил в весогонке, охарактеризовал Кутателадзе, вспомнил отмененный бой с россиянином Магомедом Мустафаевым, объяснил, почему взял прозвище "Казах".

Исмагулов дебютировал в UFC в декабре 2018 года, и с тех пор он одержал четыре победы в американском промоушене.

- Наверное, самый логичный вопрос: как проходит ваша весогонка?

- В этот раз я работаю с диетологом, поэтому все идет по графику, все отлично. После прошлого раза (Исмагулов не сделал вес перед боем с Магомедом Мустафаевым) многое изменил. Диетолог прилетел в США, подводит меня, готовит еду, гоняет вес вместе со мной. Пока мы придерживаемся графика, думаю, все будет хорошо.

- Как бы вы охарактеризовали Гурама Кутателадзе?

- Мне кажется, он камень. Жесткий, но в то же время добрый парень.

- Он не дрался два года, у вас в карьере не так давно тоже был долгий простой. Что теряется в первую очередь в отсутствие боев?

- Теряется чувствительность. Ты перестаешь чувствовать соперника и клетку.

- В прошлом бою вы должны были драться с Магомедом Мустафаевым, сейчас - с Гурамом Кутателадзе. При этом многие бойцы из СНГ не любят драться друг с другом. Вы к этому относитесь проще?

- У меня нет такого, что с этим не драться, с тем. Если драться, то со всеми.

- Вы бы хотели закончить историю с Мустафаевым?

- Если получится, то конечно. Поединок не состоялся по моей вине. Сейчас Мустафаев сидит без боев, возможно, тоже из-за меня. Есть чувство, что я должен и виноват. Но не хочу забегать вперед, сейчас у меня есть соперник и я настроен на него.

- Если в бою с Кутателадзе все пройдет хорошо, то следующий поединок осенью в Абу-Даби?

- Таких планов нет, но я бы хотел выступать как можно чаще.

- Кутателадзе не раз говорил, что хочет подраться с Исламом Махачевым. Вы видите себя в бою с Исламом?

- Даже не представлял этот бой.

- В 70 килограммах выступает много бойцов из СНГ. UFC вряд ли будет вести всех к титулу. Не было мыслей уйти в 66 или 77 килограммов, где добраться до пояса может быть проще?

- Были мысли в 66 килограммов. Поговорим с диетологом и решим. Но мне комфортно в 70 килограммах, пусть я и не самый большой.

- Вы провели часть подготовки в Таиланде, куда зимой съехалось много топовых бойцов. За кем было интереснее всего понаблюдать?

- Самый интересный - Петр Ян. Мы давно тренируемся с Петей вместе, еще по любителям сколько выступали. Парень очень хороший, выносливый, действительно пахарь. Еще прилетали спортсмены из Бразилии, которые дерутся в UFC и PFL. Где-то что-то можно для себя взять.

- Перед этим боем вы взяли прозвище "Казах". Почему решили, что должно быть прозвище? Многие бойцы выступают без них.

- Не то что я сам себя так назвал. Сделал опрос, многие пишут постоянно. Я решил: "Хорошо, давайте так". Если "Казах" прозвучит в октагоне, то публика будет знать. Многие думают, что я из Дагестана. Иностранцы постоянно говорят: "Ты из Дагестана, у вас горы". Но нет, я не из Дагестана.

- Как сложится потенциальный бой Махачев - Оливейра?

- Думаю, в этом бою будет все: и борьба, и стойка, и клинчи. Думаю, 60 на 40 в пользу Ислама. Он сильнее физически.

- Тот же вопрос по бою Волкановски - Холлоуэй.

- Будет интересно. Мне нравится, как дерется Холлоуэй, у него отличный бокс. Но думаю, что в этом бою с небольшим преимуществом снова выиграет Волкановски. Я следил за ним, мне многое нравится. Волкановски работает тактически грамотно.

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