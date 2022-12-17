В ночь на воскресенье, 18 декабря, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC Fight Night 216 с участием двух представителей Казахстана и одного этнического казаха из Китая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ивент пройдет на арене UFC Apex, где главным событием вечера станет противостояние топовых американских средневесов Джареда Каннонира (15-6) и Шона Стриклэнда (25-4).

Откроет турнир поединок в легчайшем весе с участием казахстанца Сергея Морозова (18-5). Его соперником будет американец Джурни Ньюсон (10-3-0-1). Этот бой начнется в 03:00 по времени Астаны.

В четвертом по счету поединке предварительного карда свой второй бой в UFC проведет этнический казах из Китая Махсат Кайсар (9-1). Его соперником будет мексиканец Рафа Гарсия (13-3). Это противостояние пройдет в легком весе и начнется ориентировочно не ранее 04:00 по столичному времени.

В соглавном событии вечера состоится бой, которого многие так долго ждали, - противостояние топовых легковесов Армана Царукяна (18-3) и Дамира Исмагулова (24-1). Этот бой начнется примерно в 08:00 по времени Астаны.

В прямом эфире бои покажут телеканалы "Матч ТВ", Setanta Sports 1 и приложение UFC Fight Pass.

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