Прямая трансляция боя уроженца Казахстана в главном событии турнира UFC

Завтра, 10 июля, уроженец Казахстана Рафаэль Физиев (11-1) проведет бой на UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США) против бразильца Рафаэля Дос Аньоса (31-13), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой пройдет в воскресенье, 10 июля, ориентировочно в 09:30 по времени Нур-Султана. Он возглавит турнир UFC Vegas 58 в Лас-Вегасе (Невада, США). Их поединок станет главным событием ивента.

Ранние прелимы турнира начнутся в 04:00 по времени Нур-Султана. Основной кард стартует в 07:00 по столичному времени.

Трансляция боя будет доступна на телеканалах "Матч Боец" и "Матч ТВ", а также по платной подписке на UFC Fight Pass.

Уроженец Казахстана оказался легче соперника перед боем в UFC

Напомним, что Физиев родился в Кордае (Жамбылская область, Казахстан) и проживал там до 12 лет. После этого будущий боец UFC с семьей переехал в Кыргызстан.

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