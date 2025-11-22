Прямая трансляция боя Алмабаев - Перес и казаха против брата чемпиона UFC

22 ноября в Дохе (Катар) пройдёт турнир UFC Fight Night 265, на котором выступят два представителя Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Так, Бекзат Алмахан (12–2, UFC 1–1) встретится с Александром Топурией (6–1) - старшим братом чемпиона UFC Илии Топурии. Этот поединок начнётся ориентировочно в 21:00 по казахстанскому времени.

Асу Алмабаев (22–3, UFC 5–1) проведёт бой против опытного американца и экс-претендента на титул Алекса Переса (25–9, UFC 7–5). Прямая трансляция этого противостояния намечена на 21:40.

Прямая трансляция турнира UFC Катар

Прямой эфир предварительного карда турнира начнется в 20:00 по казахстанскому времени. Весь турнир можно будет посмотреть на UFC Fight Pass по подписке.

Где смотреть трансляцию

UFC Fight Pass (по подписке) - весь кард, с 20:00.

Телеканал "Матч! Боец" - весь кард, с 20:00.

"Кинопоиск" (по подписке) - прелимы и основной кард с 21:00.

Setanta Sports App (по подписке) - прелимы и основной кард с 21:00.

Телеканал Setanta Qazaqstan - прелимы и основной кард с 21:00.

Телеканал "Матч ТВ" - с 22:00.

Напомним, что главным событием турнира UFC Fight Night 265 станет поединок в лёгком весе между первым номером дивизиона Арманом Царукяном (22–3) и шестым номером рейтинга Дэном Хукером (24–12).

Во втором по значимости поединке экс-чемпион полусреднего веса Белал Мухаммад из США сразится с ирланцем Йэном Гэрри. Ожидается, что победитель их противостояния станет претендентом на титул.

Всего в карде запланировано 14 противостояний

Кард турнира UFC в Катаре

Основной кард

Арман Царукян (22-3) — Дэн Хукер (24-12)

Белал Мухаммад (24-4) — Йен Гэрри (16-1)

Волкан Оздемир (20-8) — Алонзо Менифилд (17-5-1)

Джек Херманссон (24-9) — Мыктыбек Оролбай (14-2-1)

Валдо Кортес-Акоста (15-2) — Шамиль Газиев (14-1)

Тагир Уланбеков (17-2) — Кьодзи Хоригучи (34-5)

Предварительный кард

Богдан Град (15-3) — Люк Райли (11-0)

Сайгид Изагахмаев (22-2) — Николас Дэлби (23-6-1)

Алекс Перес (25-9) — Асу Алмабаев (22-3)

Абдул-Рахман Яхъяев (7-0) — Рафаэл Серкейра (11-3)

Александр Топурия (6-1) — Бекзат Алмахан (12-2)

Исмаил Наурдиев (24-8) — Райан Лодер (7-2)

Нурулло Алиев (10-0) — Шакеме Рок (11-1-1)

Марек Буйло (6-0) — Дензел Фримен (6-1)