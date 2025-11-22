Иэн Гэрри сделал заявление о реванше с Шавкатом Рахмоновым

Если Иэн Мачадо Гэрри (16-1) справится с Белалом Мухаммадом (24-4), следующим шагом он видит только поединок с Исламом Махачевым (28-1). При этом боец не исключает, что при определённом раскладе согласится вновь пересечься в клетке с Шавкатом Рахмоновым (19-0), сообщают Vesti.kz.
"Единственный вариант, что я приму другой бой, это если Ислам травмируется, а Шавкат вернётся и они скажут, что это будет бой за временный титул, потому что я хочу с ним расквитаться. Это единственный бой, который я приму кроме боя с Махачевым", – цитирует ирландского полусредневеса Sportskeeda.
Ian Machado Garry says the only fight he’d take if he doesn’t get Islam is an interim title shot against Shavkat Rakhmonov 👑 #UFCQatar #MMA | @iangarryMMA pic.twitter.com/ydFm9EFBZl— Sportskeeda MMA (@sportskeedaMMA) November 21, 2025
Гэрри уже сталкивался с серьёзным испытанием в конце прошлого года, когда в срочном порядке заменил травмированного Мухаммада и впервые потерпел поражение. Тогда он провёл пять раундов против Шавката Рахмонова и уступил ему единогласным решением судей в битве за претендентский статус.
Поединок между Гэрри и Мухаммадом в полусреднем весе станет вторым главным событием турнира UFC Fight Night 265, который начнётся в Катаре в ближайшие часы.
