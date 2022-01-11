Как проходит в США подготовка Шавката Рахмонова к третьему бою в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

До третьего боя казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова (14-0) в UFC осталось меньше месяца. Сейчас "Номад" находится на завершающей стадии своей подготовки в США. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о значении предстоящего боя для Рахмонова и его настрое на победу.

В начале прошлой недели непобежденный спортсмен отправился в Штаты, чтобы выйти на пик уровня в известном зале Sanford MMA, который расположен в Дирфилд Бич (Флорида). Это всего в 16 километрах от Коконат-Крик, где в зале American Top Team тренируется другой казахстанец из UFC Сергей Морозов (17-5).

Для Шавката это будет третий поединок в промоушене, и его устраивает лишь победа, желательно - досрочная. Мало у кого в UFC есть идеальный рекорд с такими показателями, где все победы были добыты досрочно. Семь нокаутов и семь сабмишенов - невероятное распределение между мощью ударов и эффективными удушающими.

В ночь на 6 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) он встретится с представителем Гайаны Карлстоном Харрисом (17-4). И дополнительной мотивацией для казахстанца будет служить тот факт, что соперник все еще не проигрывал в UFC, добыв две победы на старте, как и он сам.

В одном зале с Рахмоновым сейчас занимается большое количество известных файтеров, которые выступают в известнейших промоушенах мира. Прямо сейчас рядом с ним к своему дебюту в лиге Eagle FC готовится Тайрон Спонг (2-0), известный и по выступлениям в кикбоксинге и профессиональном боксе. Этот зал является вторым домом для экс-претендента в весе Рахмонова Гилберта Бернса (20-4).

До боя осталось не так много времени, и понятно, что основную форму Шавкат набрал еще в Алматы в зале DAR Team Pro. В ближайшее время он окончательно пройдет через процесс акклиматизации и наберется дополнительного опыта в спаррингах и тренировках с местными бойцами.

Кроме Рахмонова и Морозова, во Флориде сейчас находится и полулегковес Арман Оспанов (11-4), в настоящее время пребывающий в статусе бойца без лиги. Он занимается в American Top Team, но уже несколько раз его видели в компании Рахмонова в городе. В любом случае Шавкат не остается без поддержки в столь важный и ответственный момент.

Напомним, что Рахмонов дебютировал в промоушене в октябре 2020 года с выигрышем сабмишеном в первом раунде. Летом прошлого года казахстанцу удалось одержать вторую победу.

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