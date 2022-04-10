Президент UFC раскритиковал судейство в титульном реванше

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поражение россиянина Петра Яна (16-3) от американца Алджамейна Стерлинга (21-3) в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок-реванш проходил в легчайшем весе и завершился победой Стерлинга решением.

"Судьи испортили бой. У меня было 3-2 в пользу Яна", - приводит слова Уайта российский ММА-журналист Игорь Лазорин в своем телеграм-канале.

Ян, в свою очередь, захотел реванша, так как считает, что его обокрали в прошедшем бою. Главный же бой на UFC 273 завершился нокаутом.

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