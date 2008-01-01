Президент UFC назвал причину возвращения Хабиба в октагон

Президент UFC Дана Уайт оценил вероятность того, что обладатель пояса в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон на прощальный бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я думаю, желание отца, чтобы он сделал 30-0, сидит у него в подсознании и он хочет осуществить это, потому что так хотел его отец. Но посмотрим.

Мы с ним собираемся встретиться в следующем месяце и поговорить. Возможно, он не захочет больше драться. Я не знаю ответа на этот вопрос, но у меня есть небольшая уверенность, что я смогу его уговорить", - приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий прием "треугольник". После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов.