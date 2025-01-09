Появились подробности боя Шавката Рахмонова против чемпиона UFC

Тренер команды Dar Team Эдуард Базров высказался о сроках долгожданного боя непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе, американца палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-3), передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что они разделят октагон в рамках турнира UFC 315 в мае.

"Мы так и рассчитывали, что бой в мае будет еще по предварительной информации. Дату будут обсуждать менеджеры с командой. С нашей стороны Саят Абдрахманов, с их - Али Абдель-Азиз. Если команды согласятся, то тогда уже отправим официальный запрос в UFC, чтобы они решали этот вопрос. Такой ожидаемый бой. Я думаю, в 15-х числах будет хорошо провести. Будем к этому моменту готовиться", - рассказал Базров Tengri Sport.



Напомним, что Рахмонов и Мухаммад должны были встретиться в главном событии турнира UFC 310, прошедшего 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако Белал снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел ирландец Иэн Гэрри (15-1), который во втором по значимости бою ивента уступил казахстанцу судейским решением по итогам пяти раундов.

Данная победа позволила Шавкату подняться с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Мухаммад стал чемпионом UFC 27 июля 2024 года, когда решением судей отобрал пояс у британца Леона Эдвардса (22-4). Таким образом, Белал против Шавката проведет первую защиту титула.