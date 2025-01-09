Стала известна дата боя Рахмонов - Мухаммад за титул чемпиона UFC

Появились подробности относительно боя казахстанца Шавката Рахмонова (19-0) против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе американца палестинского происхождения Белала Мухаммада (24-3), передают Vesti.kz.

По информации источника, их поединок состоится в рамках турнира UFC 315 в мае.

Ранее Рахмонов также отмечал, что хочет встретиться с Мухаммадом весной:

"В следующем бою я продолжу свою серию побед. Надеюсь, к апрелю или маю мы встретимся друг с другом".

Известный ММА-менеджер Али Абдель-Азиз сообщал, что его клиент Мухаммад сможет провести первую защиту титула в мае.

Напомним, что Рахмонов и Мухаммад должны были возглавить турнир UFC 310, прошедший 8 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако Белал слетел с поединка из-за проблем со здоровьем. Ему на замену решился выйти ирландец Иэн Гэрри (15-1), который уступил казахстанцу судейским решением по итогам пяти раундов.

Благодаря этому успеху Шавкат поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.