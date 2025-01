Путинцева сотворила сенсацию с рекордом

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 25-е место в мировом рейтинге, пробилась в полуфинал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она в упорной борьбе прошла 13-ю ракетку мира из России Диану Шнайдер в трех сетах - 7:6(7:3), 6:7(9:11), 6:4.

Теннисистки провели на корте 3 часа и 13 минут. В ходе игры казахстанка сделала один эйс и допустила одну двойную ошибку, тогда как россиянка выполнила одну подачу навылет при пяти двойных ошибках.

Clocking in at 3hrs 14mins 🏃‍♀️@PutintsevaYulia converts her 7th match point to book her spot in the semifinals with a 7-6(3), 6-7(9), 6-4 victory over Shnaider!#AdelaideTennis pic.twitter.com/Beu6vmkqgn