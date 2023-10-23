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Пояс, Махачев, Чимаев... Что ждет Рахмонова в UFC после боя с Томпсоном

Пояс, Махачев, Чимаев... Что ждет Рахмонова в UFC после боя с Томпсоном
©UFC

До следующего боя Шавката Рахмонова (17-0) еще почти два месяца. Но турниры UFC продолжаются и ситуация в полусреднем весе тоже претерпевает определенные изменения. Корреспондент Vesti.kz - о том, кого действительно можно считать потенциальным соперником Номада в ближайшие пару лет.

На последнем крупном турнире UFC 294 не было ни одного поединка в полусреднем весе. Однако два ярких бойца, входящих в топ-4 рейтинга полусреднего веса, встретились уже в среднем дивизионе. Хамзат Чимаев (13-0) сломил сопротивление Камару Усмана (20-4) в Абу-Даби (ОАЭ), победив решением большинства судей.

Как это повлияло на дальнейший путь Рахмонова к титулу и что будет дальше?

Шавкат имеет шансы напрямую обратиться к чемпиону

Рахмонов, отмечающий сегодня свой 29-й день рождения, занимает шестое место в рейтинге полусреднего веса UFC. 17 декабря, в рамках турнира UFC 296, в Лас-Вегасе (Невада, США), он встретится с 40-летним американцем Стивеном Томпсоном (17-6-1), располагающимся на одну строчку ниже. 

Для непобежденного казахстанца это самый лучший турнир для того, чтобы заявить о себе. Ведь в рамках того же вечера будет проведет титульный бой в его весовой категории - англичанин Леон Эдвардс (21-3-0-1) будет защищать пояс в противостоянии с американцем Колби Ковингтоном (17-3).

Поэтому не исключено, что Шавкат несколько раз пересечется с главными лицами турнира в неделю боя. Если состоится открытая пресс-конференция с топовыми участниками ивента, то будет здорово. Ведь Рахмонов сможет заявить о своих чемпионских амбициях, находясь рядом с обладателем пояса и претендентом.

Если ему удастся уверенно пройти Томпсона, то появится еще одна возможность, уже при болельщиках, вызвать на бой победителя поединка между Эдвардсом и Ковингтоном. Наверняка всем им понадобится примерно одно время на восстановление, поэтому для Шавката это отличный вариант и прекрасная возможность.

Загадочный Мухаммад, "сюрприз" от Махачева и неопределенность вокруг Усмана

Еще один боец, который близок к титулу с точки зрения рейтинга - американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (23-3-0-1). У него нет анонсированного боя, но со стороны 35-летнего полусредневеса уже были намеки, что следующий в очереди на титул именно он. 

Поэтому, вероятно, Белал просто ждет окончания боя между Эдвардсом и Ковингтоном. С учетом того, что он проживает в США и представляет эту страну, не исключено, что Мухаммад будет присутствовать на турнире в первых рядах, чтобы обозначить свои намерения чемпиону по итогам главного боя вечера.

Сам Мухаммад уже заявил, что хочет победить Эдвардса, стать чемпионом и войти в историю.

С другой стороны, еще неясно, что будет делать дальше чемпион легкого веса Ислам Махачев (25-1). 31-летний россиянин, в отличие от своего друга Хабиба Нурмагомедова, не рассчитывает на раннее завершение карьеры и выступления только в одной весовой категории. По словам Махачева, он хочет стать двойным чемпионом, завоевав титул и в 77 килограммах.

Он уверенно победил Александра Волкановски (26-3) уже второй раз, наверное, окончательно закрыв противостояние с австралийским королем полулегкого дивизиона. Теперь у Ислама есть вариант либо драться с кем-то из топовых легковесов - выделяются Джастин Гэтжи (25-4) и Чарльз Оливейра (34-9-0-1) - либо подниматься в полусредний вес, и рассчитывать, что матчмейкеры позволят ему, как большой звезде и доминирующему чемпиону легкого веса, сразу подраться за титул в 77 килограммах.

Махачев "захотел" подраться с Рахмоновым в UFC

Да и сам Ислам вряд ли согласится драться в другом весе, если это будет не титульный шанс. Поэтому дагестанский файтер рискует сместить не только Рахмонова, но и Мухаммада, и других топовых бойцов дивизиона.

Что будет с Усманом - тоже непонятно. Он проиграл Чимаеву, и теперь его серия из поражений составляет три поединка кряду. Сложно в это поверить, ведь еще 14 месяцев назад нигерийский кошмар шел на серии из 19 побед подряд. Но две неудачи в противостоянии с Эдвардсом, а также проигрыш Чимаеву заметно испортили рекорд Камару.

Возможно, что после неудачного опыта в среднем весе, Камару решится продолжить путь в своем родном полусреднем дивизионе. Дело в том, что большинство средневесов гораздо габаритнее Усмана, да и в мощности он уже будет заметно уступать большинству топов из 84 килограммов. 

Понятно, что если Усман решит провести следующий бой в 77 килограммах, то его ждет громкий бой с соперником из топ-5.

О бое Рахмонова и Чимаева уже можно забыть? Кажется, Борз нашел новую цель

Чимаев, победив бывшего чемпиона Усмана, открыл себе дорогу к вершине среднего веса. Понятно, что оппонент только дебютировал в новой весовой категории, но уверенная победа над самим Камару говорит все сама за себя. Тем более ранее в промоушене называли этот поединок претендетским.

Значит, следующий бой Хамзат может провести за пояс в среднем весе против американского чемпиона Шона Стриклэнда (28-5). Правда сам Шон считает, что Чимаев не заслуживает этого поединка. И если Борз завоюет титул, то явно сконцентрируется на том, чтобы его защищать, хотя бы первое время.

Кроме того, Хамзат достаточно крупный. Создается впечатление, что при желании он может биться и в полутяжах. Поэтому гонять вес в 77 ему сложновато, и у него уже случались провалы на взвешивании.

Рахмонов же, напротив, не гоняет много, чтобы драться в полусреднем весе. По признанию казахстанца, он мог бы гонять и в 70 килограммов, чтобы биться с легковесами, но сам не желает подвергать свой организм стрессу. 

Выходит, что если Чимаев - крупный боец для 77 килограммов, то Шавкат идеален для этой весовой, и гипотетически даже способен сбросить еще 15 фунтов, чтобы спуститься в категорию ниже. Все это, в совокупности, уменьшает вероятность супербоя между чеченским Борзом и казахским Номадом.

Подводя итоги, выскажем два предположения. В лучшем случае, после победы над Томпсоном, Рахмонов доберется сразу до титульного боя. Но это маловероятно, так как есть и другие претенденты, располагающиеся в рейтинге выше.

В худшем случае, но при победе над Стивеном, Шавкат может все еще остаться в паре поединков от титульного шанса. Такие осложнения могут возникнуть, если Махачев поднимется в эту весовую категорию, Усман останется тут же, и при этом Мухаммад будет выше Рахмонова в рейтинге.

Фото: UFC (1,3-6), MMA Junkie (2), Fightnews.info (7)©

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Усман Камару Чимаев Хамзат Махачев Ислам Нурмагомедов Хабиб Оливейра Чарльз

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