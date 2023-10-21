"Никто со мной не сравнится". Боец UFC из веса Рахмонова рассказал о титульных амбициях

Третий номер рейтинга полусреднего веса UFC Белал Мухаммад (23-3-0-1) высказался о своем намерении завоевать пояс чемпиона и стать недосягаемым для остальных. Он хочет сразиться с действующим обладателем титула англичанином Леоном Эдвардсом (21-3-0-1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Победа над Леоном Эдвардсом закрепит за мной статус лучшего полусредневеса в истории. Когда вы взглянете на мое резюме, оно окажется на одном уровне с достижениями Жоржа Сен-Пьера. Никто со мной не сравнится", - цитирует слова Мухаммада Sports.ru.

Отметим, что у американского бойца палестинского происхождения нет анонсированного боя, в отличие от Эдвардса, который 17 декабря проведет защиту пояса против американца Колби Ковингтона (17-3).

Шестую строчку в рейтинге этого же дивизиона занимает непобежденный казахстанский проспект Шавкат Рахмонов (17-0).

Напомним, что в марте 2021 года Мухаммад и Эдвардс уже проводили поединок. Однако он был остановлен во втором раунде из-за неумышленного тычка в глаз со стороны Леона.

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