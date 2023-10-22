UFC 294: Усман и Чимаев устроили трехраундовую войну в клетке!

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился соглавный бой вечера турнира UFC 294. Топовые полусредневесы промоушена Камару Усман (20-4) и Хамзат Чимаев (13-0) встретились в средней весовой категории, сообщают Vesti.kz.

Претендентский поединок между 36-летним нигерийцем Усманом и 29-летним Чимаевым, с недавних пор представляющего ОАЭ, завершился победой Хамзата решением большинства судей - 29:27, 29:27, 28:28. Бойцы прошли через всю дистанцию, однако Борз за отведенные 15 минут проявил себя более эффективно.

Теперь на счету Чимаева 13 побед в 13 профессиональных поединках. Что касается Усмана, то он проиграл третий бой подряд, и первый - в среднем весе UFC.

Напомним, что победителю этого поединка обещали устроить бой с новым чемпионом среднего веса американцем Шоном Стриклэндом (28-5).

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